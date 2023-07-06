«Атлетико Мадрид» объявил о переходе Аспиликуэты

Ранее сегодня «Челси» объявил об уходе Аспиликуэты на правах свободного агента. Испанец выступал за «синих» с 2012 года. С лондонским клубом он дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок Англии, Кубок лиги, Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Всего в «Челси» Сесар выиграл девять трофеев. Ранее в своей карьере испанец выступал за «Марсель» и «Осасуну».