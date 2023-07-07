Назван основной кандидат на пост главного тренера «Реала» после ухода Анчелотти

По информации источника, идея приглашения 41-летнего специалиста в мадридский клуб была у руководства «сливочных» и этим летом, однако Алонсо настоял на том, что хочет провести ещё один сезон в немецкой команде. Испанец понимает, что ему необходимо набраться опыта, прежде чем возглавить такой большой клуб, как «Реал».