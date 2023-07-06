Полузащитник ЦСКА Карраскаль может продолжить карьеру в Серии А

«Торино» заинтересован в аренде полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля и готов включить в сделку сумму выкупа в размере € 8 млн. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

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В минувшем сезоне Карраскаль принял участие в 34 матчах ЦСКА, отметившись шестью голами и шестью результативными передачами. Вместе с красно-синими колумбиец стал обладателем Кубка России — 2022/2023. Большинство матчей Карраскаль начинал со скамейки запасных, так как уровень его работоспособности не устраивал тренерский штаб московской команды. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.