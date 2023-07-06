В дом президента футбольного клуба ПСЖ ворвалась полиция

Дом президента французского футбольного клуба ПСЖ, главы медиахолдинга beIN Media Group Нассера Аль-Хелаифи подвергся обыску в рамках расследования по обвинению в похищении, незаконном удержании и пытках французско-алжирского лоббиста Тайеба Бенабдеррахмана. Об этом в четверг сообщило AFP.

"Следственные органы запросили дополнительную информацию и доступ, которые были предоставлены им полностью и прозрачно, в полном сотрудничестве с властями, как это было с самого начала", - отметил представитель президента ПСЖ.

По информации радиостанции RMC Sport, обыск произошел в среду, из-за действий полиции в доме Аль-Хелаифи презентация нового главного тренера ПСЖ испанца Луиса Энрике была отложена на три часа.

Бенабдеррахман был задержан в Катаре в январе 2020 года, на протяжении шести месяцев он находился под домашним арестом, но затем ему разрешили покинуть страну. По словам Бенабдеррахмана, на его руках находился ряд документов, компрометирующих Аль-Хелаифи. В апреле адвокаты президента ПСЖ заявили о намерении подать иск о защите чести и достоинства.