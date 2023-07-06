«Торино» может арендовать футболиста ЦСКА Карраскаля

По данным издания, «Торино» хочет арендовать 25 летнего колумбийца с опцией выкупа за 8 миллионов евро.

ЦСКА арендовал Карраскаля у «Ривер Плейта» в феврале 2022 года, в мае российский клуб выкупил у аргентинского клуба права на игрока. В сезоне 2022/23 хавбек провел за армейский клуб 34 матча, забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач. Контракт полузащитника с «красно синими» рассчитан до 2026 года.