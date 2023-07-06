Мората может перейти в «Милан»

«Милан» продолжает работу на трансферном рынке. Красно-чёрные сделали предложение по нападающему «Атлетико» Альваро Морате, который имеет опыт выступлений в чемпионате Италии. Ему предлагают соглашение на четыре сезона, сообщает Sky Sport Italia.

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В контракте 30-летнего испанца есть пункт об отступных. С учётом налогов покупателю придётся заплатить порядка € 12 млн.

Испанский форвард в 45 матчах прошедшего сезона забил 15 голов и отдал три результативные передачи при трёх жёлтых карточкаx. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 20 млн.