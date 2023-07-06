Мората может перейти в «Милан»
«Милан» продолжает работу на трансферном рынке. Красно-чёрные сделали предложение по нападающему «Атлетико» Альваро Морате, который имеет опыт выступлений в чемпионате Италии. Ему предлагают соглашение на четыре сезона, сообщает Sky Sport Italia.
В контракте 30-летнего испанца есть пункт об отступных. С учётом налогов покупателю придётся заплатить порядка € 12 млн.
Испанский форвард в 45 матчах прошедшего сезона забил 15 голов и отдал три результативные передачи при трёх жёлтых карточкаx. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 20 млн.
Мората уже играл в Италии. Он провёл за «Ювентус» 185 матчей, в которых забил 59 голов и сделал 39 результативных передач при трёх красных карточках. Также он выступал за «Реал «и «Челси».