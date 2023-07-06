Мбаппе получит 40 млн евро, если будет игроком ПСЖ в конце июля

Килиан Мбаппе может скоро получить крупный бонус за лояльность от «ПСЖ».

Как сообщает RMC Sport, французский клуб обязан будет выплатить футболисту часть бонуса за лояльность, если он будет игроком «ПСЖ» в конце июля.

Сумма первой части бонуса за лояльность, прописанного в контракте Мбаппе с «ПСЖ», составляет 40 млн евро. До конца июля он должен получить эти деньги, если будет игроком парижан к тому моменту. В «ПСЖ» очень раздражены этим.