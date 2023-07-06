Мбаппе получит 40 млн евро, если будет игроком «ПСЖ» в конце июля. Это первая часть бонуса за лояльность
Килиан Мбаппе может скоро получить крупный бонус за лояльность от «ПСЖ».
Как сообщает RMC Sport, французский клуб обязан будет выплатить футболисту часть бонуса за лояльность, если он будет игроком «ПСЖ» в конце июля.
Сумма первой части бонуса за лояльность, прописанного в контракте Мбаппе с «ПСЖ», составляет 40 млн евро. До конца июля он должен получить эти деньги, если будет игроком парижан к тому моменту. В «ПСЖ» очень раздражены этим.
Вероятно, с выплатой этого бонуса связано время, когда президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи выступил с заявлением по поводу будущего Мбаппе. Вчера он заявил, что Килиан «должен принять решение минимум за две недели».