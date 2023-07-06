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Голкипер "Динамо" Шунин о Йокановиче: иногда на тренировках действительно был балаган

Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал об атмосфере на тренировках при бывшем тренере Славише Йокановиче. Его слова передает «Чемпионат».

Вратарь "Динамо" рассказал о "балагане" на тренировках при Йокановиче
© РИА Новости

«Был даже момент на занятии, когда команда не очень хорошо тренировалась, Йоканович остановил всех и сказал: «Вот есть Смолов, Паршивлюк и Шунин, плюс капитан Фомин. Если они вам что-то говорят, вы должны не пререкаться и слушать их. Даже если вы с чем-то не согласны, нужно выкладываться и молчать». У нас иногда на тренировках действительно был балаган. Но это не значит, что виноваты только молодые, а опытные — нет», — сказал Шунин.

14 мая «Динамо» уступило грозненскому «Ахмату» со счетом 0:3. Сразу после матча стало известно об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера москвичей.

Славиша Йоканович возглавил «Динамо» перед стартом сезона. Под его руководством команда вылетела из Кубка России, а в день празднования столетия уступила «Факелу» на своем стадионе 0:2.

По результатам сезона-2022/23 «Динамо» финишировало на девятом месте в турнирной таблице.

В конце июня клуб объявил о назначении Марцела Лички на пост тренера команды.

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