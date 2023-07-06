Вратарь "Динамо" рассказал о "балагане" на тренировках при Йокановиче

«Был даже момент на занятии, когда команда не очень хорошо тренировалась, Йоканович остановил всех и сказал: «Вот есть Смолов, Паршивлюк и Шунин, плюс капитан Фомин. Если они вам что-то говорят, вы должны не пререкаться и слушать их. Даже если вы с чем-то не согласны, нужно выкладываться и молчать». У нас иногда на тренировках действительно был балаган. Но это не значит, что виноваты только молодые, а опытные — нет», — сказал Шунин.