Вратарь "Динамо" рассказал о "балагане" на тренировках при Йокановиче

Голкипер "Динамо" Шунин о Йокановиче: иногда на тренировках действительно был балаган
Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал об атмосфере на тренировках при бывшем тренере Славише Йокановиче. Его слова передает «Чемпионат».
«Был даже момент на занятии, когда команда не очень хорошо тренировалась, Йоканович остановил всех и сказал: «Вот есть Смолов, Паршивлюк и Шунин, плюс капитан Фомин. Если они вам что-то говорят, вы должны не пререкаться и слушать их. Даже если вы с чем-то не согласны, нужно выкладываться и молчать». У нас иногда на тренировках действительно был балаган. Но это не значит, что виноваты только молодые, а опытные — нет», — сказал Шунин.
14 мая «Динамо» уступило грозненскому «Ахмату» со счетом 0:3. Сразу после матча стало известно об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера москвичей.
Славиша Йоканович возглавил «Динамо» перед стартом сезона. Под его руководством команда вылетела из Кубка России, а в день празднования столетия уступила «Факелу» на своем стадионе 0:2.
По результатам сезона-2022/23 «Динамо» финишировало на девятом месте в турнирной таблице.
В конце июня клуб объявил о назначении Марцела Лички на пост тренера команды.