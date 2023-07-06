Экс-игрок «Барселоны» рассказал о финансовых проблемах клуба

«Экономическая ситуация несколько тревожная, она не самая лучшая, но мы в надёжных руках. Президенту и его приближённым уже приходилось выкручиваться из подобной ситуации, это не так сложно. Они смелые и знают, что делают. Клуб находится не в лучшем состоянии, в режиме выживания. Но в то же время в «Барсе» понимают, что им предстоит завоёвывать титулы, соревноваться. А экономически они не совсем конкурентоспособны. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие месяцы», — приводит слова Пике AS.