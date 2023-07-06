Руководство «Челси» поблагодарило Маунта

Владелец «Челси» Тодд Боули и совладельцы Бехдад Эгхбали и Хосе Э. Фелисиано поблагодарили полузащитника Мэйсона Маунта за время, проведённое в клубе. 5 июля футболист официально завершил свой переход в «Манчестер Юнайтед».

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«Мы хотим поблагодарить Мэйсона за все его усилия на поле и за его пределами на протяжении всего его пребывания в «Челси». Он непревзойдённый профессионал, которого будут с любовью вспоминать за время, проведённое в клубе», — приводит слова руководства официальный сайт «Челси».

Пресс-служба лондонцев также отреагировала на уход полузащитника.

«Мэйсон Маунт завершил своё 18-летнее сотрудничество с «Челси» после окончательного ухода из клуба. Игрок сборной Англии начал тренироваться с синими в возрасте шести лет и подписал контракт с командой до девяти лет. Маунт выиграл молодёжный кубок Англии и Юношескую лигу УЕФА, а затем успешно отыграл в аренде в «Витесс Арнем» и «Дерби Каунти».