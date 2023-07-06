Экс-тренер сборной России дал совет Фернандесу, как вернуться в ЦСКА

Экс-тренер сборной России Корнеев заявил, что Марио Фернандес должен "откусить от своей зарплаты" ради возвращения в ЦСКА
Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев считает, что Марио Фернандесу нужно самому заплатить бразильскому клубу ради возвращения в ЦСКА. Его слова передает «Матч ТВ».
«Они там начудили с агентом, это мое мнение. Любой уважающий себя клуб попросит за это деньги. Ну хочешь ты в ЦСКА, откуси от своей зарплаты и приходи, заплати эти деньги и приходи, если хочешь. Почему ЦСКА должен платить за своего игрока, что за абсурд? Если соскучился, заплати из своего кармана и приезжай.
Все говорят про Марио и думают, что он на том же уровне выглядит. Это тоже не факт. Пока это кот в мешке», — сказал Корнеев.
Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. Его контракт с российским клубом истекает в 2024 году.
В декабре ЦСКА разрешил Фернандесу провести год в аренде в «Интернасьонале». В апреле 2023 года стало известно о его уходе из команды. В ЦСКА рассказали о желании игрока вернуться в Россию, но для этого он должен заплатить бразильскому клубу неустойку.