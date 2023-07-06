Экс-тренер сборной России дал совет Фернандесу, как вернуться в ЦСКА

«Они там начудили с агентом, это мое мнение. Любой уважающий себя клуб попросит за это деньги. Ну хочешь ты в ЦСКА, откуси от своей зарплаты и приходи, заплати эти деньги и приходи, если хочешь. Почему ЦСКА должен платить за своего игрока, что за абсурд? Если соскучился, заплати из своего кармана и приезжай.



Все говорят про Марио и думают, что он на том же уровне выглядит. Это тоже не факт. Пока это кот в мешке», — сказал Корнеев.