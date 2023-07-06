Малком вышел на поле перед матчем с «Црвеной Звездой» с сыном на руках

Бразильский нападающий «Зенита» Малком вышел на матч Кубка PARI Премьер с «Црвеной Звездой» с новорождённым сыном на руках. Санкт-петербургский клуб в официальном телеграм-канале выложил видео с этим моментом.

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«Меня зовут Габриэл. И это моё первое посещение «Газпром-Арены», — написано в ролике.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Напомним, 13 мая у Малкома родился сын. Ему дали имя Габриэл. Бразилец досрочно завершил сезон-2022/2023, чтобы улететь на родину к сыну. Лишь в конце июня Малком вернулся в расположение команды.