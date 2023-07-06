Источник: Фернандес договорился о переходе в «Зенит»

Ранее стало известно, что переговоры «Интернасьонала» с ЦСКА о возвращении Фернандеса в московский клуб не увенчались успехом. Сообщалось, что бразильский клуб хочет заработать около € 350 тыс. за досрочное расторжение аренды, которое инициировано футболистом. 32-летний Фернандес играл за команду с декабря 2022 года по апрель 2023 года. За ЦСКА Фернандес выступал с 2012 по 2022 год, у футболиста действующий контракт с командой до лета 2024 года. По ходу карьеры в московской команде защитник получил российский паспорт и сыграл за сборную России на чемпионате мира и чемпионате Европы.