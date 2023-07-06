Защитник Шкриньяр официально присоединился к ПСЖ

Словацкий защитник Милан Шкриньяр, покинувший «Интер» в качестве свободного агента, официально присоединился к «ПСЖ». Об этом говорится на официальном сайте парижан.

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Отмечается, что соглашение заключено на пять лет — до 30 июня 2028 года. Ранее известный журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере» сообщил, что контракт будет подписан на четыре года.

Шкриньяр выступал за «Интер» на протяжении шести лет (с 2017 года). С миланской командой он завоевал пять трофеев: скудетто, два Кубка и два Суперкубка Италии.