В ЦСКА отреагировали на возможный переход Марио Фернандеса в «Зенит»

«Ну что же. Теперь все встало на свои места, и непонятные моменты получили объяснение», — ответил Брейдо.

6 июля журналист Иван Карпов сообщил о скором переходе Фернандеса в «Зенит». По его словам, бразилец подпишет с петербургской командой двухлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон, в то время как ЦСКА предлагал 1,5 миллиона.

4 июля Брейдо рассказал о проблемах в переговорах по возвращению Фернандеса. «С учетом нашего исключительного уважения и любви к Марио, даже в сложившейся ситуации мы готовы искать компромисс и идти навстречу, что мы и делаем», — сказал он.

21 апреля стало известно, что Фернандес досрочно покинул бразильский «Интернасьонал» по личным причинам. Он выступал в клубе в аренде, права на игрока принадлежат ЦСКА.