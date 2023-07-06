Игрок «Ман Сити» рассказал, как заплакал из-за украинца Зинченко

«В том матче он выпустил Зинченко на позицию ложной девятки. Помните ту игру? Лига чемпионов, «ПСЖ», дома. Безумие. На тренировке за день до матча он даже не наигрывал Зинченко, а ставил меня на позицию нападающего.



Он назвал состав... Я пошел в отдельное помещение, заплакал, позвонил маме и сказал: «Я хочу уйти. Я еду домой, потому что он поставил его, а не меня». Он поставил туда левого защитника. Я просто сошел с ума», — сказал Жезус.