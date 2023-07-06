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Игрок "Ман Сити" Жезус признался, что заплакал после того, как Зинченко вышел вместо него на матч

Игрок «Манчестер Сити» Габриэл Жезус, ранее выступавший за лондонский «Арсенал», рассказал о своих слезах, которые были вызваны появлением украинского защитника Александра Зинченко в матче против «Пари Сен-Жермен» вместо него. Его слова передает ESPN Brazil.

Игрок «Ман Сити» рассказал, как заплакал из-за украинца Зинченко
© Газета.Ru

«В том матче он выпустил Зинченко на позицию ложной девятки. Помните ту игру? Лига чемпионов, «ПСЖ», дома. Безумие. На тренировке за день до матча он даже не наигрывал Зинченко, а ставил меня на позицию нападающего.

Он назвал состав... Я пошел в отдельное помещение, заплакал, позвонил маме и сказал: «Я хочу уйти. Я еду домой, потому что он поставил его, а не меня». Он поставил туда левого защитника. Я просто сошел с ума», — сказал Жезус.

Сейчас оба футболиста играют за «Арсенал». Жезус подписал контракт с канонирами летом прошлого года, как и Зинченко. В составе «горожан» украинец четырежды выигрывал Английскую премьер-лигу (АПЛ). Жезус имеет столько же титулов чемпиона лиги, как и Зинченко.

В минувшем сезоне «Манчестер Сити» вновь завоевал чемпионство. «Арсенал» стал вторым, отстав от победителя АПЛ на пять очков. Стоит отметить, что команда Микеля Арететы лидировала на протяжении большей части сезона.

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