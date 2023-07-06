Игрок «Ман Сити» рассказал, как заплакал из-за украинца Зинченко

Игрок "Ман Сити" Жезус признался, что заплакал после того, как Зинченко вышел вместо него на матч
Игрок «Манчестер Сити» Габриэл Жезус, ранее выступавший за лондонский «Арсенал», рассказал о своих слезах, которые были вызваны появлением украинского защитника Александра Зинченко в матче против «Пари Сен-Жермен» вместо него. Его слова передает ESPN Brazil.
«В том матче он выпустил Зинченко на позицию ложной девятки. Помните ту игру? Лига чемпионов, «ПСЖ», дома. Безумие. На тренировке за день до матча он даже не наигрывал Зинченко, а ставил меня на позицию нападающего.
Он назвал состав... Я пошел в отдельное помещение, заплакал, позвонил маме и сказал: «Я хочу уйти. Я еду домой, потому что он поставил его, а не меня». Он поставил туда левого защитника. Я просто сошел с ума», — сказал Жезус.
Сейчас оба футболиста играют за «Арсенал». Жезус подписал контракт с канонирами летом прошлого года, как и Зинченко. В составе «горожан» украинец четырежды выигрывал Английскую премьер-лигу (АПЛ). Жезус имеет столько же титулов чемпиона лиги, как и Зинченко.
В минувшем сезоне «Манчестер Сити» вновь завоевал чемпионство. «Арсенал» стал вторым, отстав от победителя АПЛ на пять очков. Стоит отметить, что команда Микеля Арететы лидировала на протяжении большей части сезона.