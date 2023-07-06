В ЦСКА прокомментировали ситуацию с Фернандесом

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо в официальном телеграм-канале высказался о ситуации с российским защитником Марио Фернандесом . Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Марио Фернандес близок к подписанию контракта с «Зенитом».

«Ну что же. Теперь всё встало на свои места, и непонятные моменты получили объяснение», — говорится в сообщении.

Кроме того, ранее появилась информация о том, что ЦСКА предлагал бразильскому защитнику заработную плату в размере € 1,5 млн в год. «Зенит», в свою очередь, предложил € 2,5 млн. Отступные «Интернасионалу» в размере примерно € 350 тыс. за разрыв арендного соглашения не были проблемой для московского клуба. Вопрос заключался в зарплате и комиссии агенту.