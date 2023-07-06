Милан Шкриньяр высказался после перехода в «ПСЖ»

«Я очень рад быть частью этого замечательного клуба. «ПСЖ» — одна из лучших команд в мире с игроками мирового уровня и фантастическими болельщиками», — приводит слова Шкриньяра официальный сайт парижан.

Шкриньяр выступал за «Интер» на протяжении шести лет (с 2017 года). С миланской командой он завоевал пять трофеев: скудетто, два Кубка и два Суперкубка Италии.