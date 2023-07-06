Мостовой: новость о переходе Марио Фернандеса в «Зенит» убила наповал

«Вообще я не понимаю, зачем «Зениту» нужен Марио Фернандес. Три-четыре дня назад мы обсуждали его возможное возвращение в ЦСКА. Этого я тоже не понимал, с учётом того, когда он уехал. Прошёл год, непонятно где он был, играл или не нет. Сейчас снова вспыхнуло — Марио возвращается. Я говорил, что вряд ли он будет в ЦСКА, так как у них есть два-три футболиста на позицию крайнего защитника.



Безусловно, из-за уважения к Марио, можно было его вернуть. Но новость о том, что Марио едет в «Зенит», убила наповал. Я этого вообще не понимаю. Когда ты команда не играет в еврокубках, то чемпионат России можно выигрывать, сами понимаете как. Если бы у «Зенита» была возможность выпускать на поле 11 иностранцев на поле, то играло бы 11 легионеров. У Марио ведь российский паспорт. Если выбирать между Марио и Караваевым, то, конечно, бразилец » — приводит слова Мостового «Чемпионат».