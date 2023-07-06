Стало известно, на каких условиях Мбаппе готов покинуть ПСЖ

«Реал» работает над трансфером Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

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Как сообщает журналист Рамон Альварес де Мон, Флорентино Перес и сторона нападающего «ПСЖ» разработали совместную стратегию, которая позволит игроку перейти в «Реал» летом 2023 года. Поэтому ничего из того, что уже случилось в этом вопросе к нынешнему моменту, не удивило «Мадрид».

Учитывая все происходящие события, в «Реале» и лично у Переса растет оптимизм по поводу возможного перехода Мбаппе этим летом.

Килиан действительно хочет присоединиться к «Реалу». Он считает, что идеально впишется в нынешний состав. Сторона игрока признает, что допустила ошибку, продлив контракт с «ПСЖ» минувшим летом.

Мбаппе готов получить от «ПСЖ» лишь часть бонуса за лояльность, он не будет настаивать на выплате всей суммы. «ПСЖ» рассматривает возможность выплаты части бонуса из денег, которые получит от «Мадрида» за трансфер нападающего.