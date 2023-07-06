Стали известны условия улучшенного предложения Кузяеву от «Бешикташа»

«Бешикташ» всё ещё надеется подписать 30-летнего российского полузащитника Далера Кузяева, сообщает Fotospor в «Твиттере».

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Отмечается, что турецкий клуб предложил футболисту четырёхлетний контракт на сумму € 1,5 млн. Кроме того, «Бешикташ» добавил к предложению ещё € 2 млн в качестве подписного бонуса, которые должны быть выплачены в течение четырёх лет, а также бонусы на общую сумму € 1 млн.