Экс-полузащитник «Локомотива» высказался о выступлении в России

«Как вспоминаю время, проведённое в России и, в частности, в «Локомотиве»? Больше позитивно, чем негативно. Не забыл ли русский язык? Я всё ещё помню русский язык, но у меня нет возможности практиковаться так много, как хотелось бы. Язык забывать не хочется. У меня был учитель почти три года, но я никогда не читал ничего из классики. Честно говоря, я не знаю, позволил бы мне мой уровень владения русским читать и понимать таких необычных авторов, как Толстой, Достоевский, Чехов», — приводит слова Фернандеша Metaratings.