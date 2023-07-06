Полузащитник «Зенита» может стать одноклубником Роналду

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо интересен «Аль-Насру», сообщает журналист Джуниор Венези на своей странице в «Твиттере». Бразилец может стать одноклубником Криштиану Роналду.

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Отмечается, что заинтересованность в Клаудиньо проявляет также «Аль-Иттихад Джидда». Ранее стало известно, что бразильский «Фламенго» провёл переговоры с представителями полузащитника.

Напомним, Клаудиньо перешёл в «Зенит» летом 2021 года из «Ред Булл Брагантино». В российской команде бразилец стал автором 15 голов и 17 результативных передач в 61 матче. В составе клуба Клаудиньо выиграл два чемпионата России и Суперкубок страны.