«Челси» объявил об уходе Сесара Аспиликуэты

«Сесар оставляет неизгладимый след в «Челси» как воин, чемпион и преданная легенда. Он устанавливал стандарты в клубе более десяти лет и изо дня в день демонстрировал всем, что требуется для достижения успеха.



Тренеры и товарищи по команде в прошлом и настоящем доверяли ему подавать пример в качестве капитана. Он безукоризненно действовал на поле и за его пределами, за что мы ему благодарны. За это и многое другое всегда будут рады возвращению Сесара на «Стэмфорд Бридж», — отметили совладельцы «Челси» Тодд Боули и Бехдад Эгбали.