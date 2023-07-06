Масалитин призвал подать в суд на Фернандеса

Экс-игрок ЦСКА Масалитин призвал подать в суд на футболиста Фернандеса, если тот перейдет в "Зенит"
Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал информацию о том, что игрок клуба Марио Ферндес дал согласие на переход в петербургский «Зенит», призвав подать в суд на игрока, передает «Евро-Футбол.Ру».
«Если он уйдет в «Зенит», то надо подавать на Фернандеса в суд, если есть основания для этого. Надо биться. Если он так поступает, то с ним надо так же обращаться. Надо будет делать все назло», — сказал Масалитин.
В декабре ЦСКА разрешил Фернандесу провести год в аренде в «Интернасьонале». В апреле 2023 года стало известно о его уходе из команды. В ЦСКА рассказали о желании игрока вернуться в Россию, но для этого он должен заплатить бразильскому клубу неустойку в размере €366 тысяч.
В начале июля агент Фернандеса Жорже Машаду заявил, что игрок, скорее всего, не сможет вернуться в ЦСКА.