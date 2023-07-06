«Урал» подписал контракт с бразильским нападающим Шеттине

Екатеринбургский «Урал» объявил о подписании контракта с бразильским нападающим Гильерме Шеттине. О сроках действия заключённого соглашения пресс-служба футбольного клуба не сообщает.

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Шеттине – выпускник академии бразильского «Атлетико Паранаэнсе». С 2021 года футболист принадлежал португальской «Браге», однако трижды за это время уходил в аренду: в испанскую «Альмерию», португальскую «Визелу» и швейцарский «Грассхоппер».

В минувшем сезоне 27-летний форвард провёл в составе «Грассхоппера» 21 матч, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.