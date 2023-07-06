«Урал» подписал контракт с бразильским нападающим Шеттине

Екатеринбургский «Урал» объявил о подписании контракта с бразильским нападающим Гильерме Шеттине. О сроках действия заключённого соглашения пресс-служба футбольного клуба не сообщает.
Шеттине – выпускник академии бразильского «Атлетико Паранаэнсе». С 2021 года футболист принадлежал португальской «Браге», однако трижды за это время уходил в аренду: в испанскую «Альмерию», португальскую «Визелу» и швейцарский «Грассхоппер».
В минувшем сезоне 27-летний форвард провёл в составе «Грассхоппера» 21 матч, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Урал» занял 11-е место в турнирной таблице, набрав 36 баллов в 30 матчах. В Кубке России команда дошла до финала Пути регионов, где уступила «Краснодару» со счётом 1:2.