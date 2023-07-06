«Спартак» отказался от трансфера полузащитника «Челси»

По данным источника, российскому клубу летом 2023 года предлагали подписать игрока, однако красно-белые не стали вести переговоры о переходе 30-летнего футболиста из-за его проблем с коленом и высоких требований по заработной плате.

Зиеш стал игроком «Челси» летом 2020 года, перейдя из нидерландского «Аякса». В минувшем сезоне он сыграл за лондонцев 24 матча во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. Контракт Зиеша с «Челси» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 16 млн.