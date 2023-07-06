«Спартак» отказался от трансфера полузащитника «Челси»

«Спартак» отказался от трансфера Зиеша из-за высокой зарплаты и проблем игрока с коленом
Московский «Спартак» отказался от приобретения полузащитника английского «Челси» и сборной Марокко Хакима Зиеша, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, российскому клубу летом 2023 года предлагали подписать игрока, однако красно-белые не стали вести переговоры о переходе 30-летнего футболиста из-за его проблем с коленом и высоких требований по заработной плате.
Зиеш стал игроком «Челси» летом 2020 года, перейдя из нидерландского «Аякса». В минувшем сезоне он сыграл за лондонцев 24 матча во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. Контракт Зиеша с «Челси» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 16 млн.
В активе футболиста 52 игры и 19 голов в составе национальной команды Марокко.