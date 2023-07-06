Смородская назвала экс-футболиста «Локомотива» ужасным человеком

Бывший президент "Локомотива" Смородская назвала экс-футболиста клуба Фернандеша ужасным человеком
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на обвинения экс-игрока клуба Мануэла Фернандеша в попытке обмануть его на зарплате, назвав Фернандеша ужасным человеком, передает Sport24 .
«Мануэл — ужасный лжец. Как человек он ужасен, поэтому комментировать его нападки не хочется», — сказала.
Португалец Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год и провел за железнодорожников 103 матча. После ухода из команды футболист смог отсудить у красно-зеленых порядка 11 млн рублей бонусов, которые не были ему выплачены в ходе трудовых взаимоотношений с клубом.
Впоследствии он выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) за «Краснодар», а затем покинул Россию. Сейчас он играет за иранский «Сепахан».
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