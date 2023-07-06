Смородская назвала экс-футболиста «Локомотива» ужасным человеком

«Мануэл — ужасный лжец. Как человек он ужасен, поэтому комментировать его нападки не хочется», — сказала.

Португалец Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год и провел за железнодорожников 103 матча. После ухода из команды футболист смог отсудить у красно-зеленых порядка 11 млн рублей бонусов, которые не были ему выплачены в ходе трудовых взаимоотношений с клубом.