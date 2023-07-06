Журналист сообщил, что в «ПСЖ» жалеют о продлении контракта с Мбаппе

По информации журналиста Рамона Альвареса де Мона, форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе выразил желание перейти в «Реал» Мадрид. Игрок считает, что он идеально подойдёт для состава мадридцев. Представители Мбаппе также признали, что ошиблись, продлив контракт с парижским клубом в прошлом году.

По словам обозревателя, президент «Реала» Флорентино Перес и представители Мбаппе разработали план, чтобы футболист перешёл в мадридский клуб уже в этом летнем трансферном окне. Они были готовы ко всему, что может произойти в текущем межсезонье. Перес остается оптимистичным относительно возможности трансфера Мбаппе в летнее окно 2023 года.