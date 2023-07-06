Вратарь «Динамо» рассказал о конфликтах с одноклубниками

«Я всегда стараюсь держать себя в руках. Если вспоминать случай со Скопинцевым, то там накопилось. Это был день столетия клуба, пришло много болельщиков, а мы пропустили дважды от «Факела». В тот момент был угловой у наших ворот, а мы же отрабатываем стандарты, у каждого игрока есть понимание, на какой позиции он должен находиться, когда должен выбегать или оставаться на месте. А Скопинцев выдвинулся на игрока, хотя не должен был этого делать. В итоге Дима и игроку не смог помешать пробить, и свою позицию потерял. Я эмоционально ему высказал, что он должен был остаться, Дима начал пререкаться в ответ. Конечно, было бы правильнее внутри раздевалки решать все проблемы, но здесь накопилось. Но после инцидента мы с Димой поговорили, всё обсудили. Никаких обид между нами нет. Спорили, кто прав, приводили аргументы. Ну и просто обсуждали игру и футбол. Остыли мы довольно быстро.