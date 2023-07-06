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Опубликован календарь первых трех туров Кубка России

Российский футбольный союз опубликовал календарь первых трех туров FONBET Кубка России по футболу.

Опубликован календарь первых трех туров Кубка России
© Матч ТВ

1 Й ТУР

25 июля

18:30. «ПАРИ НН» — «Динамо»

18:30. «Локомотив» — «Урал»

20:45. «Зенит» — «Ахмат»

26 июля

16:15. «Оренбург» — ЦСКА

18:30. «Крылья Советов» — «Балтика»

18:30. «Факел» — «Сочи»

20:45. «Ростов» — «Рубин»

27 июля

20:00. «Краснодар» — «Спартак»

2 Й ТУР

8 августа

16:15. «Урал» — «Ростов»

18:30. «Рубин» — «Локомотив»

20:45. «Спартак» — «ПАРИ НН»

9 августа

16:15. «Оренбург» — «Сочи»

18:30. «Крылья Советов» — «Зенит»

18:30. ЦСКА — «Факел»

20:45. «Динамо» — «Краснодар»

10 августа

20:00. «Ахмат» — «Балтика»

3 Й ТУР

29 августа

15:00. «Рубин» — «Урал»

17:15. «Факел» — «Оренбург»

19:30. «ПАРИ НН» — «Краснодар»

19:30. «Спартак» — «Динамо»

30 августа

17:15. «Сочи» — ЦСКА

17:15. «Ахмат» — «Крылья Советов»

19:30. «Балтика» — «Зенит»

19:30. «Ростов» — «Локомотив»