Опубликован календарь первых трех туров Кубка России
Российский футбольный союз опубликовал календарь первых трех туров FONBET Кубка России по футболу.
1 Й ТУР
25 июля
18:30. «ПАРИ НН» — «Динамо»
18:30. «Локомотив» — «Урал»
20:45. «Зенит» — «Ахмат»
26 июля
16:15. «Оренбург» — ЦСКА
18:30. «Крылья Советов» — «Балтика»
18:30. «Факел» — «Сочи»
20:45. «Ростов» — «Рубин»
27 июля
20:00. «Краснодар» — «Спартак»
2 Й ТУР
8 августа
16:15. «Урал» — «Ростов»
18:30. «Рубин» — «Локомотив»
20:45. «Спартак» — «ПАРИ НН»
9 августа
16:15. «Оренбург» — «Сочи»
18:30. «Крылья Советов» — «Зенит»
18:30. ЦСКА — «Факел»
20:45. «Динамо» — «Краснодар»
10 августа
20:00. «Ахмат» — «Балтика»
3 Й ТУР
29 августа
15:00. «Рубин» — «Урал»
17:15. «Факел» — «Оренбург»
19:30. «ПАРИ НН» — «Краснодар»
19:30. «Спартак» — «Динамо»
30 августа
17:15. «Сочи» — ЦСКА
17:15. «Ахмат» — «Крылья Советов»
19:30. «Балтика» — «Зенит»
19:30. «Ростов» — «Локомотив»