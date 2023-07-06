«Ростов» обыграл махачкалинское «Динамо» в товарищеском матче

Сегодня, 6 июля, на «Ростов Арене» состоялся товарищеский матч между «Ростовом» и махачкалинским «Динамо». Подопечные Валерия Карпина одержали победу – 2:1.

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На 56-й минуте счёт открыл Егор Голенков. Затем с пенальти отличился Роман Тугарев. Динамовцы отметились лишь точным ударом Александра Сандрачука на 68-й минуте.

Ранее жёлто-синие переиграли «Форте» (4:2) и новороссийский «Черноморец» (4:1). Махачкалинский клуб расписал мировую с «Ахматом» (1:1) и также был сильнее таганрожцев – 3:0.