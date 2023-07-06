Нидерландский ФК столкнулся с критикой из-за цветов российского флага на форме

Нидерландский футбольный клуб высшего дивизиона «Херенвен» столкнулся с волной критики из-за использования цветов российского флага в новом дизайне формы. Об этом сообщает РИА «Новости».

© Пресс-служба "Херенвена"

Новую форму представили в социальных сетях – пользователи раскритиковали увиденный дизайн из-за цвета рукавов. Хотя новая форма полностью красная, на рукавах футболки присутствуют нашивки с белыми и синими линиями, которые составляют цвета российского флага.

В данный момент пост с фото новой формы собрал около полусотни комментариев, многие из которых резко негативные. Пользователи отмечают, что не будут покупать такую форму, если дизайн рукавов останется прежним.