ПСЖ ответил Мбаппе на его сообщение о желании покинуть клуб в 2024 году

Футбольный клуб "ПСЖ" в резкой форме дал ответ французскому нападающему команды Килиану Мбаппе и отправил ему трехстраничный документ, в котором раскритиковал форварда за его действия и указали на нанесенный клубу ущерб. Об этом пишет RMC Sport со ссылкой на L'Equipe.

13 июня Мбаппе в официальной форме уведомил клуб, что не намерен активировать опцию продления своего контракта еще на год и намерен покинуть команду в летнее трансферное окно 2024 года. Спустя три недели после полученного заявления, 3 июля, клуб направил ответ форварду, отметив ущерб, который был нанесен из-за того, что письмо Мбаппе было обнародовано. По информации источника, ответ "ПСЖ" составлен в агрессивном тоне.

"Это правда, что мы планировали очень амбициозный проект, которого мы смогли добиться лишь частично, учитывая условия трансферного окна и нормативные ограничения. Условия, полностью не зависящие от нас, но, несмотря на это, мы пытались удовлетворить ваши запросы, в отличие от того, что мы сделали бы для любого другого игрока", - написано в письме.

5 июля издание L'Équipe сообщило, что "ПСЖ" не может договориться с футболистом о продлении контракта, который истекает после сезона-2023/24.