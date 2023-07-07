Тренер «Кубани» заявил, что хотел бы видеть трезвых игроков в команде

«Я часто сталкиваюсь с футболистами, чьи интересы сводятся вот к этому высказыванию: «Где б ни был бы я — на Брянщине или Смоленщине, — везде меня тянуло к женщине». Знаете, в современных реалиях это нормально, я объясню почему: возможно, с моральной точки зрения это не совсем правильно, но они перестали бухать, то есть выпивать, они перестали курить, они перестали играть при этом, возможно, в какой-то степени. Согласитесь, всё-таки хочется, чтобы футболисты у тебя были хотя бы трезвые», — приводит слова Григоряна телеграм-канал Первой лиги.