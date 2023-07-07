Президент Бразилии высказался о назначении Анчелотти в национальную сборную

Президент Бразилии да Силва критично высказался о назначении Анчелотти в национальную сборную
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в эфире телеканала SBT критично оценил назначение итальянского специалиста Карло Анчелотти, который тренирует мадридский "Реал", на пост главного тренера национальной бразильской команды.
"Он никогда не был тренером сборной Италии. Почему он не решает проблему Италии, которая даже не играла на последнем чемпионате мира?" - заявил он.
5 июля президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес заявил, что летом 2024 года Анчелотти покинет "Реал" и возглавит сборную Бразилии. Его контракт рассчитан до чемпионата мира, который пройдет в 2026 году. Анчелотти работает в "Реале" с 2021 года. За это время он успел привести команду к победе в чемпионате Испании, выигрывал Кубок страны и Лигу чемпионов. Он ранее также работал в клубе с 2013 по 2015 год. В прошедшем сезоне "Реал" занял второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, а также вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии полуфинала. Подопечные Анчелотти проиграли английскому "Манчестер Сити", который выиграл турнир, обыграв в финале итальянский "Интер".