Президент Бразилии высказался о назначении Анчелотти в национальную сборную

"Он никогда не был тренером сборной Италии. Почему он не решает проблему Италии, которая даже не играла на последнем чемпионате мира?" - заявил он.

5 июля президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес заявил, что летом 2024 года Анчелотти покинет "Реал" и возглавит сборную Бразилии. Его контракт рассчитан до чемпионата мира, который пройдет в 2026 году. Анчелотти работает в "Реале" с 2021 года. За это время он успел привести команду к победе в чемпионате Испании, выигрывал Кубок страны и Лигу чемпионов. Он ранее также работал в клубе с 2013 по 2015 год. В прошедшем сезоне "Реал" занял второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, а также вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии полуфинала. Подопечные Анчелотти проиграли английскому "Манчестер Сити", который выиграл турнир, обыграв в финале итальянский "Интер".