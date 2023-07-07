СМИ: Жорди Альба подпишет контракт с "Интер Майами"

Игрок заключит контракт с клубом на правах свободного агента и присоединится к своим бывшим партнерам по каталонскому клубу - Лионелю Месси , который два последних года провел во французском "ПСЖ", и Серхио Бускетсу , который покинул "Барселону" в это летнее трансферное окно после истечения срока контракта.

По информации источника, контракт Альбы и "Интер Майами" будет заключен 7 июля. Соглашение будет рассчитано на два с половиной года, в контракте пропишут опцию продления еще на один сезон. Такие сроки контрактов у Месси и Бускетса. При этом Альба не будет включен в число назначенных игроков, выплаты которым лишь частично учитываются под потолком зарплат. Этот пункт говорит о том, что его зарплата в американском клубе составит не более $2 млн в год. После перехода в "Интер Майами" футболист пойдет на понижение зарплаты - за последний сезон в "Барселоне" он заработал $24 млн.