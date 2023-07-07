ПСЖ нашел альтернативу Мбаппе на случай его ухода из «ПСЖ»

«ПСЖ» заинтересован в подписании нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле в качестве замены форварда Килиана Мбаппе, который может покинуть команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает Footmercato, Дембеле нравится новому главному тренеру парижан Луису Энрике. Кроме того, в контракте 26-летнего француза с «Барселоной» до конца июля действует пункт об отступных в размере € 50 млн.