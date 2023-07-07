Стало известно, от кого избавится «Зенит» ради покупки Марио Фернандеса

В связи с потенциальным переходом защитника Марио Фернандеса петербургский «Зенит» расстанется с одним из футболистов. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Как утверждает источник, сине-бело-голубые расстанутся с полузащитником Алексеем Суторминым. В минувшем сезоне он провел за «Зенит» в Российской премьер-лиге (РПЛ) 14 матчей, не отметившись результативными действиями. Чаще всего 29-летний футболист выходил на замену по ходу второго тайма. Стоит отметить, что Сутормин часто закрывал позицию правого защитника, на которую приходит Фернандес.

Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. Его контракт с российским клубом истекает в 2024 году.

В декабре ЦСКА разрешил Фернандесу провести год в аренде в «Интернасьонале». В апреле 2023 года стало известно о его уходе из команды. В ЦСКА рассказали о желании игрока вернуться в Россию, но для этого он должен заплатить бразильскому клубу неустойку.