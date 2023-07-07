Селихов считает, что "Спартак" в прошедшем сезоне сыграл ниже ожиданий

"Могли намного лучше выступить, - сказал Селихов. - Поэтому, наверное, оценю [выступление] ниже среднего. Лично для меня - плюс-минус так же. Было много недочетов. Но это больше касается второй части сезона. Анализировал, думал, с чем это может быть связано. Может, из-за длинного перерыва, может, что-то еще. Имеем то, что имеем".