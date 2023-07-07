Футбольный «Спартак» назначил новым директором экс-хоккейного функционера

Футбольный клуб «Спартак» объявил в своем Telegram-канале о назначении на должность исполнительного директора Сергея Белых.

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«Добро пожаловать в «Спартак», Сергей Юрьевич!» — говорится в публикации.

Белых с августа 2019 года занимал пост генерального директора омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». В 2021 году клуб завоевал Кубок Гагарина, обыграв в финале московский ЦСКА. Также за это время омская команда регулярно выходила в плей-офф турнира, в регулярном чемпионате занимая первое или второе место.

Чемпионат России по футболу завершился 3 июня. Чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) стал петербургский «Зенит». Отрыв команды Сергея Семака от второго места составил 12 очков. Серебро чемпионата досталось ЦСКА. Тройку призеров замкнул «Спартак».

В Кубке России москвичи дошли до полуфинала Пути регионов, где уступили тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2.

В новом сезоне красно-белые свой первый матч проведут 21 июля против «Оренбурга».