Футбольный «Спартак» назначил новым директором экс-хоккейного функционера

Новым исполнительным директором "Спартака" стал Белых
Футбольный клуб «Спартак» объявил в своем Telegram-канале о назначении на должность исполнительного директора Сергея Белых.
«Добро пожаловать в «Спартак», Сергей Юрьевич!» — говорится в публикации.
Белых с августа 2019 года занимал пост генерального директора омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». В 2021 году клуб завоевал Кубок Гагарина, обыграв в финале московский ЦСКА. Также за это время омская команда регулярно выходила в плей-офф турнира, в регулярном чемпионате занимая первое или второе место.
Чемпионат России по футболу завершился 3 июня. Чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) стал петербургский «Зенит». Отрыв команды Сергея Семака от второго места составил 12 очков. Серебро чемпионата досталось ЦСКА. Тройку призеров замкнул «Спартак».
В Кубке России москвичи дошли до полуфинала Пути регионов, где уступили тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2.
В новом сезоне красно-белые свой первый матч проведут 21 июля против «Оренбурга».
Ранее бывший защитник «Спартака» назвал тренера Абаскаля крутым дядькой.