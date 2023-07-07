Мбаппе согласился подписать контракт с «Реалом»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе дал согласие на переход в мадридский «Реал». Француз согласился подписать пятилетний контракт с зарплатой € 50 млн в год, сообщает Cadena SER.

Отмечается, что Мбаппе может покинуть «ПСЖ» этим летом, если не продлит контракт с клубом до 30 июля.

Напомним, стало известно, что Мбаппе отказался от опции автоматического продления контракта с «ПСЖ» на сезон-2024/2025 и летом 2024 года может стать свободным агентом. По информации СМИ, нападающий хотел бы перейти в «Реал» уже в это летнее трансферное окно. Сам Мбаппе утверждает, что планирует провести следующий сезон в «ПСЖ». СМИ также связывают футболиста с «Ливерпулем».