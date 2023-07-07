Игрок молодежной сборной России рассказал об отношении к нему в латвийском клубе

Защитник молодежной сборной России и «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров рассказал об отношении к нему в латвийском клубе «Валмиера». Слова игрока приводит Sport24.

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«Все понимали, что мы из России, и нормально контактировали. Кто-то из молодых латышей по-русски не очень говорит, но изъяснялись с нами все равно на русском», — оценил ситуацию футболист.

Он отметил, что за пределами команды также не возникало проблем с тем, чтобы общаться на русском языке.

«Валмиера» выступает в Первой лиге Латвии. Александров играл в составе команды с 2021 по 2022 год и провел 11 матчей, не совершив результативных действий.