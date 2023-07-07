Баринов не стал делать операцию на пальце

"Дима сказал, что не будет делать, оставил все как есть, - сказал Банатин. - Было короткое межсезонье, он решил посвятить его семье, не отвлекаться. Это не мешает, все нормально, никаких ощущений нет. Как-то заросло чуть-чуть, то есть несерьезно все. Он играл в матче без лангетки, так и будет, все нормально".