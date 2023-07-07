Новый исполнительный директор «Спартака» прокомментировал свое назначение

«Основные цели и задачи по Омску у нас выполнены. Мы вернули клуб в Омск, запустили арену, сделали рекордные показатели по посещаемости и продажам. Предложение «Спартака» — это большой вызов. Там сейчас тоже сложности с посещаемостью, и они далеки от тех цифр, которых клуб достоин. Поэтому сейчас задача — это разработка новой коммерческой и маркетинговой стратегии, направленной на достижение статуса, соответствующего бренду «Спартак».



Люди могут удивиться тому, что человек из хоккея приходит в футбол? Здесь простой ответ. Раньше я 15 лет работал в нефтяном бизнесе и потом перешёл в хоккей. Я косвенно и в спортблоке занимался некоторыми делами, но, безусловно, не основным направлением. Я отвечаю за бизнес. А глобально бизнес сильно не отличается, неважно — нефтяной или спортивный. Здесь важно иметь качественную организацию, ответственность и реализовывать проекты. Поэтому, на мой взгляд, то, что мы сделали в медийном и коммерческом плане в «Авангарде», ровно то же нужно тиражировать на футбол. Большой разницы нет. Конечно, есть своя специфика, но когда мы говорим про бизнес составляющую, то здесь таких различий нет», — приводит слова Белых «Матч ТВ».