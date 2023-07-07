Широков высказался о контенте, который делает Слуцкий

«Вернётся ли Слуцкий в тренерство? У нас нигде дороги не закрыты. И, если тренер становится блогером ютубером, это воспринимается нормально при одном условии: если он производит качественный контент. Но лично с кем я общаюсь — не слышал положительных отзывов по тому контенту, который делает Слуцкий. Хотя, наверное, это кому то нравится, если это шоу до сих пор выходит.



Я ни разу не смотрел его шоу. Но по разговорам — не впечатляет», — приводит слова Широкова «Матч ТВ».