Экс-врач «Челси» отреагировала на уход из клуба Аспиликуэты

Бывший врач «Челси» Ева Карнейро отреагировала на уход из клуба испанского защитника Сесара Аспиликуэты, который в четверг, 7 июля, перешёл в «Атлетико» на правах свободного агента.

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«Качество, надёжность и преданность», — написала Карнейро в «Твиттере» в ответ на пост пресс-службы лондонского клуба, в котором «Челси» поблагодарил Аспиликуэту.

Испанец выступал за синих с 2012 года. С лондонским клубом он дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок Англии, Кубок лиги, Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Всего в «Челси» Сесар выиграл девять трофеев. Ранее в своей карьере испанец выступал за «Марсель» и «Осасуну».