Семак высказался о молодых футболистах «Зенита»

«У нас сейчас хорошая плеяда молодых игроков — это и Барановский, и Козлов, и Дима Васильев. Вопрос очень важный для молодых игроков — насколько они способны стабильно выступать на взрослом уровне. Очень важно почувствовать уверенность и обрести стабильность. Если они будут играть стабильно и качественно, они будут получать игровое время», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».