В "Локомотиве" рассказали о будущем французского футболиста Изидора

"Изидор находится в расположении команды, - сказал Галактионов. - У него есть небольшое недовосстановление, поэтому решили ему дать паузу. К следующей игре он будет готовиться. Остается ли он в команде на предстоящий сезон? Почему нет? У него длительный контракт".