«Урал» объявил о трансфере бразильского защитника Итало

Футбольный клуб «Урал» объявил о трансфере 21-летнего бразильского защитника Итало , который ранее выступал за португальскую «Санта-Клару». Итало играет на позиции центрального защитника.

21-летний Итало — воспитанник бразильского «Фигерейнсе». Он также выступал за «Сан-Бернарду», а с 2022 года играл за португальский клуб, в составе которого в 14 матчах заработал одну жёлтую карточку. Его контракт рассчитан до лета 2026 года (Transfermarkt).